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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:40 م
ميناء
ميناء
زينب الزغبي
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174010، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87934 طنا، كما غادر الميناء عدد 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 3977 طن قمح.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7770 طن يوريا و 637 طن فوسفات و 4466 طن رمل و 7503 طن ملح و 380 طن مولاس.

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