ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.





وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174010، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87934 طنا، كما غادر الميناء عدد 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 3977 طن قمح.



