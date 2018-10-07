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أخبار البلد

الري تكشف عن دورها في إطفاء حرائق النخيل بالوادي الجديد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:19 م
حريق النخيل بالوداي
حريق النخيل بالوداي الجديد
سلمى عبد الناصر
أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بأجهزة الوزارة فى الوادى الجديد، أمس، وتم تسخير كل إمكانات الوزارة من معدات وأفراد وتشغيل الآبار بما يضمن توفير التموين اللازم لسيارات الإطفاء للتعامل السريع مع حريق مزارع النخيل بقرية الراشدة وتوفير كامل الدعم لأجهزة المحافظة حتى تمت السيطرة على الحريق.

وأضاف "عبد العاطى" فى بيان للوزارة اليوم الأحد، أنه تم تشغيل 8 آبار بالمنطقة لتموين سيارات الإطفاء، كما تم تحريك 2 لودر الى منطقة الحدث، من معدات الرى المتاحة بالمنطقة، وتكليف مدير عام المياه الجوفية بالداخلة ووكيل تفتيش غرب والعديد من المهندسين لتقديم العون، مشيرًا إلى الدور الرئيسى لأجهزة وزارة الرى فى حالة حدوث مثل هذه الأزمات يتمثل فى تشغيل الآبار لتوفير المياه والإمداد بالمعدات.

جدير بالذكر أن وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد مدعومة بطائرات هليكوبتر من الجيش تمكنت من السيطرة على الحريق الهائل الذى استمر 13 ساعة متواصلة، والتهم مئات الأفدنة وعشرات الآلاف من النخيل وعدد من المنازل، ما أدى لإصابة 33 حالة باختناق تم إسعافهم، ولم يسفر الحريق عن أى وفيات.

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