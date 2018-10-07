ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعليق مؤثر لمدرب منتخب مصر السابق على فوز الزمالك بالسوبر السعودي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
علق محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب المصري السابق مدرب اوزبكستان الحالي، على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي امس امام الهلال.

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة السوبر المصري السعودي وضحت قد ايه ساعات الروح والحماس والعزيمه ممكن تغلب فرق الامكانيات... مبروك للزمالك وهاردلاك للهلال المرعب".

وأضاف: "شكرًا جماهير الزمالك علي تحية شهداء جماهير الأهلي في الدقيقه ٧٤ وشكرًا شعب السعودية العظيم الكريم ومسئوليه اللي بحبهم من كل قلبي".

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال السعودي، وذلك بعدما فاز بالمباراة بهدفين مقابل هدف.

ترشيحاتنا

المصريون يدعمون #محمد_صلاح قبل مباراة مانشستر سيتى

في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد زيجات نعيمة عاكف

صحيفة قبرصية: اكتشافات غاز جديدة في مصر تقلب الطاولة.. و2019 عام الانطلاق

كهربا يعلق على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

ليفربول يخطط لفض شراكة الصدارة مع مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

مصرع مصري بحادث مفزع في السعودية

أحدهم كان مقربا من السادات.. قصة فشل 3 جواسيس إسرائيليين في إفساد خطة حرب أكتوبر

محافظ أسيوط يزور طالبة تعرضت للضرب ويقرر وقف المعلم عن العمل.. صور وفيديو

وفاة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق عن عمر يناهز 80 عاما

المتهمة بسرقة شقة: وضعت أقراصا مخدرة داخل مشروب واستوليت على 1200 جنيه

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استفادة السينمائيين العرب من دعم شمال أوروبا بمهرجان مالمو

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق المبادرة
نصر سالم: المرحلة القادمة قهر لكل التحديات في مصر.. فيديو
التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية
عمرو البسطويسي يؤكد استمرارية القوافل الطبية بشكل دوري لسيناء.. فيديو
ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟