تعليق مؤثر لمدرب منتخب مصر السابق على فوز الزمالك بالسوبر السعودي

علق محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب المصري السابق مدرب اوزبكستان الحالي، على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي امس امام الهلال.



وكتب فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة السوبر المصري السعودي وضحت قد ايه ساعات الروح والحماس والعزيمه ممكن تغلب فرق الامكانيات... مبروك للزمالك وهاردلاك للهلال المرعب".



وأضاف: "شكرًا جماهير الزمالك علي تحية شهداء جماهير الأهلي في الدقيقه ٧٤ وشكرًا شعب السعودية العظيم الكريم ومسئوليه اللي بحبهم من كل قلبي".



وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال السعودي، وذلك بعدما فاز بالمباراة بهدفين مقابل هدف.