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رياضة

كشف حساب كريستيانو رونالدو خلال 8 جولات في الدوري الإيطالي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
عبدالله هشام
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في فوز يوفنتوس على منافسه أودينيزي في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الفريولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الايطالي .

وبعد هجوم الجماهير والنقد الذي واجهه خلال الفترة الماضية قد يكون حان موعد كشف حسابه منذ انتقاله ليوفنتوس قادما من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

لعب كريستيانو رونالدو ثامن مباريات حقق الفوز في كل المواجهات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم في الدوري الإيطالي ليثبت للجميع أنه مازال حاضرا بقوة .

وينتظر كريستيانو رونالدو المواجه القوية أمام مانشستر يونايتد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر أكتوبر الحالي بعد إيقافه عن اللعب في المباراة الثانية بسبب تعرضه للطرد في مباراة الفريق الافتتاحية.

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