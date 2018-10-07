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توك شو

نصر سالم: المرحلة القادمة قهر لكل التحديات في مصر.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:34 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
توك شو
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق، إن مصر لن تنقصها الإرادة في أي مرحلة من مراحلها.

وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، الأحد، أننا من رحم هزيمة 1967 إلى إنتصار 1973، ولم يكن هذا الانتصار يتم إلا بإرادة الشعب المصري بأكمله.

وتابع "نصر" أن التاريخ ماهو إلا سلسلة متصلة، ومصر دائمًا كانت منتصرة، مشيرًا إلى أننا الآن نواجه تحديات كبيرة كوننا أكبر دولة في المنطقة، والمرحلة القادمة هي قهر لكافة التحديات التي تواجه مصر.

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