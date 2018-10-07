أهالى منطقة الونش يشكون انتشار أعمال البلطجة والباعة الجائلين

يشكو أهالي منطقة الونش التابعة لحى المطرية من انتشار الباعة الجائلين وأعمال البلطجة واتخاذ سائقي التوك توك المنطقة موقفا لهم.



وأرسل إسلام صلاح أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، قائلا: إن منطقة الونش تعانى من انتشار الباعة الجائلين واتخاذ سائقي الميكروباص والتوك توك المكان موقفا لهم وفرض الإتاوات، ما يثير الذعر فى قلوب السكان.



وأكد محمد سليمان هذه المشكلة واتخاذ السائقين المزلقان بمنطقة الونش موقف ثابت لهم وانتشار أعمال البلطجة به، بالإضافة إلى قلة الإنارة بالمنطقة ما لا يوفر حياة آدمية للسكان.



وطالب القراء الحى والجهات المسئولة بسرعة التصرف وحل المشكلة.



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