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مرأة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:31 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
رشا عوني
24 سنة أتمتها اليوم الفنانة كارمن سليمان، والتي بدأت مشوارها الفني وهي بعمر 16 عام لكنها أصبحت نجمة العرب بعد حصولها على لقب Arab idol في موسمه الأول.

وبعد نجاحها في arab idol بدأت كارمن في اتخاذ خطوات فنية مميزة بصوتها الذي أجمع عليه الكثيرون بعد تصويت الجمهور لها، فبدأت في تقديم حفلات فنية في محافظات مختلفة فضمنت قاعدة جماهيرية كبيرة بصوتها المختلف.

ومن الملاحظ أن كارمن سليمان لها ذوق خاص في اختيارها لملابسها وأزيائها، فهي تفضل ارتداء الـ"جامبسوت" بكثرة وكذلك الفساتين البسيطة الأنيقة مع الاستايلات الكاجوال الشبابية المناسبة لسنها، ونعرض لكم أجمل إطلالات كارمن.
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان
في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات كارمن سليمان

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