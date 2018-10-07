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مبادرة لتعليم 107 آلاف أمي بالقليوبية يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:31 م
أرشيفية
أرشيفية
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة القليوبية: "القليوبية بلا أمية".. مبادرة جديدة لمحافظة القليوبية لتعليم 107 آلاف أمي.

محافظة الأقصر: مجلس مدينة الأقصر ينفذ 10 قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص.

محافظة سوهاج: رصف المرحلة الأخيرة لطريق الأربعين بمركز طما بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه.

محافظة الشرقية: محافظ الشرقية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

محافظة أسيوط: تكريم المحاربين القدامى وفتح منزل الزعيم عبد الناصر كمزار تاريخي

محافظة المنيا: إفتتاح وحدة العناية المركزة لجراحة الفم والوجه والفكين باليوم العلمي لـ "طب أسنان المنيا".

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