مبادرة لتعليم 107 آلاف أمي بالقليوبية يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:



محافظة القليوبية: "القليوبية بلا أمية".. مبادرة جديدة لمحافظة القليوبية لتعليم 107 آلاف أمي.



محافظة الأقصر: مجلس مدينة الأقصر ينفذ 10 قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص.



محافظة سوهاج: رصف المرحلة الأخيرة لطريق الأربعين بمركز طما بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه.



محافظة الشرقية: محافظ الشرقية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.



محافظة أسيوط: تكريم المحاربين القدامى وفتح منزل الزعيم عبد الناصر كمزار تاريخي



محافظة المنيا: إفتتاح وحدة العناية المركزة لجراحة الفم والوجه والفكين باليوم العلمي لـ "طب أسنان المنيا".

