النيابة الإدارية تنعى المستشار ممدوح مرعى: رمزا من رموز العدالة

نعت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، الذى توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.



وأكدت رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أنها بالأصالة عن نفسها وكل مستشارى الهيئة، تنعى وفاة رمز من رموز العدالة المصرية وأحد أقطابها العظام، المغفور له بإذن الله المستشار الجليل ممدوح مرعي - وزير العدل الأسبق.



وتابعت: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه وأبناءه من الأجيال المختلفة داخل محراب العدالة المصرية الصبر والسلوان".

