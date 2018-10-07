الزراعة: مصر من أوائل الدول العربية في إنتاج النخيل.. فيديو

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن مصر من أوائل الدول العربية في إنتاج النخيل، إلا أن زراعة النخيل اختلفت عن الماضي، حيث يوجد بمصر معهد زراعة الأنسجة وهو معهد مميز لأبحاث زراعة النخيل.



وأشارت منى محرز، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن 77% من إنتاج التمور على مستوى العالم موجود في الدول العربية، لافتة إلى أن النخيل يستخدم كمصدات للرياح في المناطق الصحراوية الجافة ويرطب الجو.



وأضافت أن وزارة الزراعة تقدم فسائل النخيل للمزارعين، بالإضافة إلى إرشادات لزراعة النخيل، مؤكدة أن التمور لها قيمة غذائية عالية بخلاف استخدامها في الأدوية.