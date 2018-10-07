ضبط سيدة تتاجر في البانجو بالقليوبية

نجحت مباحث المخدرات بالقليوبية فى ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتها كمية من مخدرى الحشيش والبانجو.
تمكنت مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط المدعوة/أنعام . ج . م - 27 سنة - مقيمه بدائرة مركز شرطة بنها (سبق اتهامها فى عدد 3 قضايا مخدرات، ومطلوب ضبطها وإحضارها فى قضية مخدرات) وذلك حال تواجدها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزتها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتها والهواتف للاتصال بعملائها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تمكنت مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط المدعوة/أنعام . ج . م - 27 سنة - مقيمه بدائرة مركز شرطة بنها (سبق اتهامها فى عدد 3 قضايا مخدرات، ومطلوب ضبطها وإحضارها فى قضية مخدرات) وذلك حال تواجدها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزتها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتها والهواتف للاتصال بعملائها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.