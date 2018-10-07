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يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.. مرشد إيران يكثف جهوده لإنقاذ نساء الغرب من التحرش الجنسي.. وتقارير عالمية تكشف: المرأة في إيران الأكثر معاناة وتعرضا للقمع.. موقع أمريكي: خامنئي سلب حياة الإيرانيات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:42 م
المرأة في إيران
المرأة في إيران
على صالح
  • في أو إيه: المرشد الإيراني يحاول فرض الحجاب على سيدات الغرب
  • هيومان رايتس ووتش: القانون الإيراني لا يقيد حرية النساء فحسب بل يقيد حياتهن أيضًا
  • صحيفة «شارج» الفارسية: زيادة حادة في حالات التحرش الجنسي بالنساء الإيرانيات في 4 سنوات

أشاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بما وصفه بفضائل الحجاب، في فيديو نشر على حسابه على تويتر، مشيرا الى أن غطاء الرأس الذي يُجبرهن على ارتدائه علنًا يمكن أن ينقذ النساء في الغرب من الاعتداء الجنسي، في الوقت الذي تعاني فيه المرأة الإيرانية من القهر وتتعرض للقمع في دولته، وفقا لتقرير نشره موقع "فويس أوف أمريكا"

وعرض التقرير المنشور على الموقع الأمريكي أمس، رسالة لخامنئي على «تويتر» كتبها مصحوبة بفيديو، قال فيها: إن «الحجاب هو حل إسلامي لما سماه كارثة الاعتداءات الجنسية التي لا حصر لها على النساء الغربيات - بما في ذلك الحوادث التي أدت إلى حملة MeToo#"

وكان يشير إلى الحركة العالمية للنساء اللواتي يشكين من أنهن عانين من الاعتداء الجنسي على أيد رجال.

وعمد المرشد الايراني إلى أن تتزامن تغريدته مع الذكرى الأولى لـ 5 أكتوبر 2017 مع تقرير «نيويورك تايمز» الذي يشرح بالتفصيل ادعاءات التحرش الجنسي التي تدعيها سيدات ضد منتج الأفلام الأمريكي هارفي وينشتاين.

وبعد أيام، قاد المقال الممثلة أليسا ميلانو لحث الناس على إرسال تغريدات عبر هاشتاج MeToo ممن تعرضن كذلك للتحرش الجنسي، وسرعان ما أصبحت فضح تلك الحالات عدوى فيروسية سريعة الانتشار.

وفي فيديو خامنئي، الذي يعرض مقتطفات من خطاب ألقاه في شهر مارس، يقول: «أعلن عدد كبير من النساء السياسيات الغربيات عن حقهن في عرض مآسيهن من تعرضهن للإساءة أو المضايقة أو العنف في بعض الأحيان أثناء عملهن في المكاتب الحكومية».

وقال: «الإسلام لا يسمح بوقوع المرأة ضحية لهذه الجرائم إذا التزمت بالحجاب» في دعوة للنساء الغربيات

وعرض مسيح النجاد، وهو عضو برنامج مستقل يعمل على برنامج «في أو إيه» الناطق بالفارسية وناشط إيراني بارز في المنفى رأيه ضد الحجاب الإجباري للمرأة الإيرانية، والتحرش الجنسي الذي يواجهنه.

وقال: «إذا كان خامنئي، الذي يرمز لقمع النساء في إيران، يركز على حق المتحرشات وكيفية حمايتهن بدلًا من إلقاء اللوم عليهن، عندها ستكون الإيرانيات أكثر شجاعة ويشعرن بحرية أكبر في التحدث عن حالات التحرش الجنسي التي تحدث في البلاد»

وفي مقال نشر في أبريل 2017، نقلت صحيفة «شارج» الإيرانية الإصلاحية عن نائب رئيس الشؤون الإستراتيجية في القضاء الإيراني، حسين جانبارنيجاد، قوله إن «هناك زيادة حادة في حالات التحرش الجنسي بالنساء من 2010 إلى 2014».

وقال إن القضاء سجل 72،000 حالة من المضايقات في عام 2010، وهو رقم قال إنه قفز بنسبة 98 في المائة إلى 142،933 حالة مسجلة من قبل الشرطة في عام 2014.

وفي مايو 2017 صدر تقرير عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، حول التمييز ضد المرأة في سوق العمل الإيراني، ووجهت النقد التالي: تواجه النساء في إيران مجموعة من الحواجز القانونية والاجتماعية، لا تقيد حريتهن فحسب، بل تقيد حياتهن أيضًا، وتسهم في نتائج اقتصادية غير متساوية.

وقال المديرون والموظفون الذين قابلتهم لم يتحدثوا عن إدراك أي سياسات لمكافحة التحرش الجنسي في مكان عملهم.

وأضافت أن عدة نساء أبلغن عن حالات للتحرش الجنسي.

وقال النجاد لم يدرك خامنئي أن فضائح حركة MeToo والتحرش الجنسي في الغرب هي في الواقع مؤشرا على أن المرأة تزداد قوة في الدول الغربية - المرأة التي تم إسكاتها لسنوات ولومها في هذه الحالات.

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