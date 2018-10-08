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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:54 ص
الأرصاد تكشف حالة
الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعه غدا
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم /الاثنين / طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات الجمهورية:-
الصغرى العظمى
القاهرة 22 30
وسط الدلتا 22 30
الإسكندرية 22 29
بلطيم 23 28
مطروح 20 27
السلوم 20 27
سيوة 20 34
بورسعيد 23 28
دمياط 23 28
العريش 19 29
رفح 18 28
الإسماعيلية 20 30
السويس 21 30
رأس سدر 22 31
نخل 18 29
نويبع 24 31
طابا 22 28
كاترين 18 29
الطور 24 30
شرم الشيخ 26 33
الغردقة 24 33
مرسى علم 24 32
الفيوم 22 31
بنى سويف 22 31
المنيا 20 31
أسيوط 20 32
سوهاج 21 34
قنا 22 36
الأقصر 23 36
أسوان 25 38
أبوسمبل 25 38
الوادى الجديد 23 36
شلاتين 25 34
ابو رماد 26 33
راس حدربة 27 32
حلايب 27 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 43
المدينة 25 39
الرياض 22 37
المنامة 30 36
أبوظبى 29 40
الدوحة 30 36
الكويت 24 39
دمشق 13 30
بيروت 22 28
عمان 15 26
القدس 16 24
غزة 21 28
بغداد 22 38
مسقط 26 33
صنعاء 08 26
الخرطوم 26 40
طرابلس 21 28
تونس 20 28
الجزائر 16 22
الرباط 16 26
نواكشوط 26 36

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
الصغرى العظمى
أنقرة 09 26
اسطنبول 16 21
اسلام اباد 18 31
نيودلهى 22 35
جاكرتا 24 35
بكين 08 21
كوالامبور 23 31
طوكيو 18 24
أثينا 16 24
روما 14 25
باريس 07 18
مدريد 10 22
برلين 06 16
لندن 09 17
مونتريال 04 14
موسكو 02 12
نيويورك 18 22
واشنطن 20 28

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