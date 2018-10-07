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فن

مجلة فوربس توضح سبب إيرادات فيلم A star is born الضعيفة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:34 م
ليدي جاجا
ليدي جاجا
شروق إبراهيم
كشفت مجلة فوربس الأمريكية في تقرير لها عن أن فيلم a star is born للنجم العالمي برادلي كوبر والمغنية الشهيرة ليدي جاجا حقق 4 ملايين ونصف في أول 3 أيام من طرحه.

وارجعت فوربس سبب تلك الإيرادات التي جاءت ضعيفة، الى نوعية الفيلم الموسيقية والرومانسية التي لن تكون هدفا أو وسيلة لجذب المراهقين وصغار السن المهوسين بأفلام الخيال والاكشن او التي تقدم ابطالا خرافيين.

ونال الفيلم على إشادات نقدية بعد عرضه في الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفي مهرجان تورنتو بكندا.

وتدور أحداث الفيلم حول جاكسون ماين الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة.

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