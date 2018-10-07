علي طه أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر: عبرت القناة سباحة.. فيديو وصور

يحكي طه حسن علي أحمد من مدينة بني سويف وتحديدا عزبة علي راغب التابعة للمدينة، وهو أحد أبطال سلاح الصاعقة في حرب أكتوبر المجيدة عن ذكرياته أيام الحرب بكل تفاصيلها فهي أمام عينيه وفي مخيلته كما لو كانت حدثت بالأمس.



فالرجل الذي سبح في مياه القناة وفقد صديقه الوحيد أثناء السباحة كان لديه من القوة والإصرار لاقتناص النصر في العبور.



ويصف "علي" حرب أكتوبر بأنها أعظم شرف في الدنيا، مؤكدًا لصدي البلد، "اتجهت وأنا وأخي من والدي في نفس الدفعة ولبسنا ثياب الخدمة العسكرية بكل فخر واعتزاز، نبحث عن شرف خدمة بلادنا، قائلا كنت أتوق لارتداء سترة يُشهدُ لحاملها بالرجولة".



وقال علي إن حرب النكسة زرعت في نفوسنا، الحب الخالص للوطن والرغبة في بذل الروح من أجله وإحساس الكره للعدو، إحساس الخيبة والانكسار وإحساس البحث عن النصر بشتي الطرق مهما كانت التضحيات وهذا ماحدث في نصر أكتوبر عام 1973م فقد ظللنا نتلقى تدريبات قتالية عسكرية دائمة وكذلك قمنا بتدريبات على عبور القناة بالدبابات البرمائية والقوارب المطاطية، ظللنا حتى عام1973 في كر وفر مع القوات الإسرائيلية وضرب متبادل".



وأضاف "عشت أيام الفرحة والانتصار وعودة الأرض مع زملاء الكفاح وأصدقاء النجاح ورفقاء الحلم، الذين مازالت أحتفظ بأسمائهم ومحال إقامتهم وكذلك قادتي فردا فردا.



ويختتم البطل: لو عاد بي الزمان لتمنيت أن أحارب العدو واستشهد ولو ألف مرة في سبيل بلادي.