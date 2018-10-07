المجلس الأوروبي: انخفاض عبور المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم /الأحد/، انخفاض عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، على خلفية الشراكة التي أقيمت مع شمال أفريقيا.



وقال تاسك - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه من المقرر أن تنخفض عمليات العبور غير المشروعة لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أنه كانت هناك إمكانية لإدارة أزمة المهاجرين دون الشعارات القومية واستعراض القوة".



وفي السياق ذاته، حذر رئيس المجلس الأوروبي من أن الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبتعد عن أوروبا.

