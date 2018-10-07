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أخبار العالم

التحالف الدولي يقصف مناطق سيطرة داعش شرق الفرات بدير الزور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
أ ش أ
نفذت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عملية قصف مكثفة على مناطق سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي شرقي نهر الفرات في محافظة دير الزور.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/، أن عملية القصف أسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم الإرهابي.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر سورية استمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وبين مسلحي تنظيم (داعش) على عدة محاور.

وكان المرصد السوري قد أعلن، في وقت سابق، استمرار الانفلات الأمني في محافظة أدلب ومحيطها.

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