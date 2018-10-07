ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مفتي جبل لبنان: إيران تمول الإرهاب في العالم وتهدد أمن الشعوب الأوروبية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:59 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أن النظام الإيراني يمول الإرهاب في العالم أجمع، وينفق الأموال الطائلة من أجل شراء الذمم والنفوس ويسعى للتحكم في الشباب العربي لكي يتحولوا إلى أدوات للقتل والتدمير والتهجير والاعتداء على أهلهم ومواطنيهم.

وأشار مفتي جبل لبنان - في تصريح اليوم /الأحد/ - إلى أنه فضلا عما ارتكبه الإرهاب الإيراني من جرائم ضد العديد من الدول العربية وشعوبها، وتصرفات إيران التي تهدد الأمن والشعوب الأوروبية، غير أن الدول الأوروبية تغض الطرف عن تلك الأمور في سبيل المصالح التجارية المشتركة مع إيران.

وأوضح أن إيران تمارس عدوانها واعتداءاتها على الحياة والكرامة الإنسانية، وترتكب الجرائم الإرهابية، وتشعل الفتنة المذهبية، وأحدثت خرابا كبيرا في العديد من الدول العربية.. مشددا على أن الوضع الراهن أصبح مأساة إنسانية كبرى لا يجب السكوت عليها.

ترشيحاتنا

الحل الأمثل لتجاعيد العين والحصول على بشرة شبابية

صحيفة قبرصية: اكتشافات غاز جديدة في مصر تقلب الطاولة.. و2019 عام الانطلاق

حكاية دوي صافرات إنذار حرب أكتوبر التي ألهبت جولدا مائير المرأة الحديدية الإسرائيلية

ليفربول يخطط لفض شراكة الصدارة مع مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي

شاهد.. العلم التركي يرفرف على قصر أمير قطر الطائر

مفاجأة.. رئيس الشرطة الدولية "الانتربول" متهم بالفساد

موازنة النواب: نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل لـ 300 جنيه

السودان يعلن سعرا جديدا لصرف العملة

الجيش العراقي يستقبل دفعة جديدة من مركبات بي أم بي - 3 الروسية

5 أسباب تؤكد قدرة محمد صلاح علي استعادة الإبداع مع ليفربول

كل ما تريد معرفته عن مباريات منتخب مصر القادمة

قمة الفنون القتالية UFC بين حبيب وماكجريجور وشغب بعد اللقاء.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

علي طه أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر: عبرت القناة سباحة.. فيديو وصور

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

الغربية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي.. صور

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بالمسرح الروماني.. فيديو وصور

فيديو

خبير سياسي: انتصار أكتوبر كارثة فكرية لإسرائيل.. فيديو
فؤاد السنيورة: نحتاج حكومة تخرج الوطن من الخلافات
سياسي: إسرائيل لا تفكر في السلام إلا تحت ضغط.. فيديو
موجز البلد.. كلمة الرئيس في احتفالات أكتوبر.. الزمالك يفوز على الهلال.. أغنية جديدة لمحمد رمضان عن الجيش
فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟