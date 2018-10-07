مفتي جبل لبنان: إيران تمول الإرهاب في العالم وتهدد أمن الشعوب الأوروبية

أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أن النظام الإيراني يمول الإرهاب في العالم أجمع، وينفق الأموال الطائلة من أجل شراء الذمم والنفوس ويسعى للتحكم في الشباب العربي لكي يتحولوا إلى أدوات للقتل والتدمير والتهجير والاعتداء على أهلهم ومواطنيهم.



وأشار مفتي جبل لبنان - في تصريح اليوم /الأحد/ - إلى أنه فضلا عما ارتكبه الإرهاب الإيراني من جرائم ضد العديد من الدول العربية وشعوبها، وتصرفات إيران التي تهدد الأمن والشعوب الأوروبية، غير أن الدول الأوروبية تغض الطرف عن تلك الأمور في سبيل المصالح التجارية المشتركة مع إيران.



وأوضح أن إيران تمارس عدوانها واعتداءاتها على الحياة والكرامة الإنسانية، وترتكب الجرائم الإرهابية، وتشعل الفتنة المذهبية، وأحدثت خرابا كبيرا في العديد من الدول العربية.. مشددا على أن الوضع الراهن أصبح مأساة إنسانية كبرى لا يجب السكوت عليها.