ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موقع إماراتي: مصر على أعتاب نقلة اقتصادية مهمة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:50 م
حقل ظهر للغاز
حقل ظهر للغاز
على صالح
سلط موقع «ذي آراب ويكلي» الإخباري الضوء على التوقعات التي تشير إلى النقلة التي سيشهدها الاقتصاد المصري نتيجة الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي الذي يسمح لمصر بموازنة الاستهلاك القومي وإعلان الاكتفاء الذاتي، ويحولها إلى مركز لتصدير الغاز إلى دول العالم، ويجعل مصر على أعتاب نقلة اقتصادية مهمة.

ونقل تقرير الموقع الإماراتي الناطق بالإنجليزية المنشور اليوم الأحد، ما قاله حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول في القاهرة، إن «هذا التطور سيكون له تأثير على جميع جوانب الاقتصاد» مضيفا أن «الارتفاع في الإنتاج الوطني سيخلق فائضًا ماليًا سيساعدنا كثيرًا في العمل على تطوير الدولة».

وإشار «ذي آراب ويكلي» إلى إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول في 28 سبتمبر الماضي، عن أن مصر تلقت آخر شحنة مستوردة منها غاز طبيعي وإنه مع ارتفاع إنتاج الغاز المحلي بشكل مطرد، لن تعد مصر تستورد الغاز المسال.

وبلغ إنتاج الغاز الوطني في سبتمبر 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، بزيادة من 6 مليارات قدم مكعب في يوليو، وهذا يعني أن الغاز المستخرج من الآبار المحلية سوف يفي بالاستهلاك الوطني لأول مرة منذ عشر سنوات.

ترشيحاتنا

السودان يعلن سعرا جديدا لصرف العملة

الجيش العراقي يستقبل دفعة جديدة من مركبات بي أم بي - 3 الروسية

حلمي طولان يستقر على تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

الحق في الدواء ترد على تداول صور لبيع أدوية بسوق الجمعة

ثغرة خطيرة تهدر إيرادات السكة الحديد بسبب نظام الحجز الجديد

الصحف السعودية تتغنى بتتويج الزمالك بالسوبر على حساب الهلال

الأرصاد الجوية:فرص لسقوط أمطار من بداية الثلاثاء المقبل

المتهمة بسرقة شقة: وضعت أقراصا مخدرة داخل مشروب واستوليت على 1200 جنيه

وصلت لسعر خيالي.. رجل يعرض محبوبته للبيع على موقع eBay

كل ما تريد معرفته عن مباريات منتخب مصر القادمة

وكيل أعمال زيدان يفجر مفاجأة بشأن تدريب مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الانجليزي قبل لقاء ليفربول ومانشستر سيتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

علي طه أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر: عبرت القناة سباحة.. فيديو وصور

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

الغربية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي.. صور

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بالمسرح الروماني.. فيديو وصور

فيديو

خبير سياسي: انتصار أكتوبر كارثة فكرية لإسرائيل.. فيديو
فؤاد السنيورة: نحتاج حكومة تخرج الوطن من الخلافات
سياسي: إسرائيل لا تفكر في السلام إلا تحت ضغط.. فيديو
موجز البلد.. كلمة الرئيس في احتفالات أكتوبر.. الزمالك يفوز على الهلال.. أغنية جديدة لمحمد رمضان عن الجيش
فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟