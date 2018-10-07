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صحة القليوبية: توقيع الكشف الطبي على 16 ألف مواطن حتى الآن.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
مي فهمي
قال الدكتور بكري سعيد محمد، وكيل إدارة كفر شكر الصحية بالقليوبية، إنهم يعملون منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء ضمن مبادرة 100 مليون صحة، حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن إدارة كفر شكر بها 14 نقطة ثابتة لتوقيع الكشف، والفرقة الواحدة تتكون من 3 أفراد، طبيب وممرضة ومدخل بيانات، مشيرا إلى أنهم وقعوا الكشف على 16 ألف مواطن بنسبة 15،5% من المستهدف الكشف عليه، من إجمالي 93 ألف مواطن.

وأكد أن الحملة غير مسبوقة وقرارها جريء للغاية، موضحا أن الحملة تضم الأمراض غير السارية أيضا.

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