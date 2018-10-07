رئيس البريد لصدى البلد: إتاحة التحويلات المالية مع البنوك عبر جميع المكاتب بالمحافظات

أكد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة أطلقت مؤخرا خدمة جديدة تضاف إلى سلسلة الخدمات الجماهيرية الهامة والتى من شأنها خدمة ملايين المصريين تتمثل فى إتاحة إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جميع البنوك التى تعمل بمصر.



وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذه الخدمة متاحة بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.



وأشار الصغير إلى أن هذه الخدمة تتيح لأى متعامل مع البريد أن يستقبل أى تحويلات واردة من البنوك فى حسابه الخاص بالهيئة.

