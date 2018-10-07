إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بقليوب

أصيب شخصان فى مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب الخلافات العائلية بقليوب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى قليوب التخصصى بوصول"ه.ا.ا" سائق مصاب (جرح نافذ بالجانب الأيسر) و"م.د.ا" حداد (خال الأول) مصاب (جرح بفروة الرأس).



وبسؤال الثانى اتهم أشقاء زوجته "م.م.ا" عامل و"ا.م.ا" عامل بإصابتهم لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما.



واليوم ولدى تقابله معهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم الثانى بالتعدي عليه ونجل شقيقته (المصاب الأول) بسلاح أبيض "سكين" محدثا ما بهما من إصابات.



وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص وقرر المتهم الثانى أنه محدث إصابة المجنى عليهما، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.