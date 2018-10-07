ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

انتشار واسع لوعاظ الأزهر للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
محمد شحتة
شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف المناطق، اليوم، في فعاليات الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال لقاءات توعوية لحث الناس على استحضار روح أكتوبر وتعزيز قدراتهم على العطاء والإخلاص في العمل، لأجل تحقيق انتصار حقيقي على التحديات التي تواجه الدولة في مجالات مختلفة.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوعاظ انتشروا في القرى والمدن في كل محافظات مصر، لمشاركة المصريين احتفالهم بالنصر العظيم الذي حققه أبطال مصر من رجال القوات المسلحة البواسل والذين أثبتوا للعالم أن مصر قادرة بشعبها وقواتها المسلحة على الحفاظ على هذا الوطن وترابه وحماية أبنائه.

وأضاف الأمين العام أن الوعاظ ركزوا خلال مشاركتهم الفعالة مع الجماهير في هذه الذكرى التاريخية على أهمية أن يكون لهم دور مهم فيما تقوم به الدولة ومؤسساتها لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات كل في موقعه، وأن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه هو إخلاصه في عمله وخدمته لوطنه ومجتمعه، وحسن معاملته مع الناس.
انتشار واسع لوعاظ الأزهر للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.. صور
انتشار واسع لوعاظ الأزهر للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية:فرص لسقوط أمطار من بداية الثلاثاء المقبل

شاهد.. العلم التركي يرفرف على قصر أمير قطر الطائر

مصر تجذب الكبار في مؤتمر عالمي للغاز.. تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر.. على موعد مع اكتشافات هائلة بالقرب من ظهر.. ودعم أوروبي لتصبح مركزا إقليميا

موازنة النواب: نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل لـ 300 جنيه

في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد زيجات نعيمة عاكف

تعليق مؤثر لمدرب منتخب مصر السابق على فوز الزمالك بالسوبر السعودي

هانى رمزى يتغزل بصلاح عبد الله

طرح الإعلان الـ 10 للإسكان الاجتماعى خلال أيام ومراجعة الأسعار والدعم والدخل

الحق في الدواء ترد على تداول صور لبيع أدوية بسوق الجمعة

كل ما تريد معرفته عن مباريات منتخب مصر القادمة

إيني: اكتشاف غير مسبوق بحقل ظهر.. وهكذا تصبح مصر مركزا لتصدير الغاز

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

علي طه أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر: عبرت القناة سباحة.. فيديو وصور

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

الغربية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي.. صور

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بالمسرح الروماني.. فيديو وصور

فيديو

خبير سياسي: انتصار أكتوبر كارثة فكرية لإسرائيل.. فيديو
فؤاد السنيورة: نحتاج حكومة تخرج الوطن من الخلافات
سياسي: إسرائيل لا تفكر في السلام إلا تحت ضغط.. فيديو
موجز البلد.. كلمة الرئيس في احتفالات أكتوبر.. الزمالك يفوز على الهلال.. أغنية جديدة لمحمد رمضان عن الجيش
فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟