انتشار واسع لوعاظ الأزهر للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.. صور

شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف المناطق، اليوم، في فعاليات الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال لقاءات توعوية لحث الناس على استحضار روح أكتوبر وتعزيز قدراتهم على العطاء والإخلاص في العمل، لأجل تحقيق انتصار حقيقي على التحديات التي تواجه الدولة في مجالات مختلفة.



وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوعاظ انتشروا في القرى والمدن في كل محافظات مصر، لمشاركة المصريين احتفالهم بالنصر العظيم الذي حققه أبطال مصر من رجال القوات المسلحة البواسل والذين أثبتوا للعالم أن مصر قادرة بشعبها وقواتها المسلحة على الحفاظ على هذا الوطن وترابه وحماية أبنائه.



وأضاف الأمين العام أن الوعاظ ركزوا خلال مشاركتهم الفعالة مع الجماهير في هذه الذكرى التاريخية على أهمية أن يكون لهم دور مهم فيما تقوم به الدولة ومؤسساتها لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات كل في موقعه، وأن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه هو إخلاصه في عمله وخدمته لوطنه ومجتمعه، وحسن معاملته مع الناس.