مقتل 10 من رجال الشرطة في اشتباكات اندلعت مع مقاتلي حركة طالبان بأفغانستان

أعلن مسئولون في أفغانستان اليوم الأحد مقتل عشرة من رجال الشرطة في اشتباكات اندلعت مع مسلحي حركة "طالبان" في إقليم "واردك" وسط البلاد.



ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن مسئول بارز بالشرطة قوله إن عناصر حركة "طالبان" أشعلت النيران في مبنى حكومي في منطقة "سيد أباد" بإقليم "واردك" وقتلت قائد شرطة المنطقة مع تسعة آخرين من رجال الشرطة.



بدوره، قال المتحدث باسم حاكم إقليم "واردك" عبد الرحمن منجل إن عناصر حركة "طالبان" داهمت بعض المنازل بعد قتل رجال الشرطة كما دمرت عدة نقاط تفتيش بنيت حديثا وقطعت التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

