تشريعية البرلمان تعقد أول اجتماع لها في دور الانعقاد الرابع 21 أكتوبر

قال النائب نبيل الجمل ، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إن اللجنة التشريعية بالبرلمان من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم 21 أكتوبر، مع عودة الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.



وأكد الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة من المقرر أن تناقش خلال اجتماعها خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع والأجندة التشريعية التي ستبدأ العمل فيها لمناقشة القوانين التي لها الأولوية فى الصدور.



وبدأ البرلمان يوم 2 أكتوبر فعاليات دور الانعقاد الرابع، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس للانعقاد عملا بما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

