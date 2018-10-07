نادي قضاة دسوق ينعي ممدوح مرعي: سيبقى عملك وسيرتك العطرة

نعى نادي قضاة دسوق برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.





وقال "خليل"، ناعيًا وزير العدل الأسبق، سيبقى عملك وسيرتك العطرة وبصماتك في إدارة منظومة القضاء بعدل واقتدار ذكرى لاتنسي بين جموع القضاة، مشيرًا إلى أنه قامة وقيمة كبيرة كانت تحظى بتقدير واحترام كل من يعرفونه.





وتوفى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.



