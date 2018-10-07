ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نادي قضاة دسوق ينعي ممدوح مرعي: سيبقى عملك وسيرتك العطرة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:51 م
المستشار ممدوح مرعي
المستشار ممدوح مرعي
محمود زيدان
نعى نادي قضاة دسوق برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

وقال "خليل"، ناعيًا وزير العدل الأسبق، سيبقى عملك وسيرتك العطرة وبصماتك في إدارة منظومة القضاء بعدل واقتدار ذكرى لاتنسي بين جموع القضاة، مشيرًا إلى أنه قامة وقيمة كبيرة كانت تحظى بتقدير واحترام كل من يعرفونه.

وتوفى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

ولد مرعي فى إبريل 1938 بالقاهرة، وأصبح وزيرًا للعدل خلال الفترة من 17 أغسطس 2006 حتى 2011 فى حكومة الدكتور أحمد نظيف.

ترشيحاتنا

في 5 دقائق تعرف على طريقة تكبير الشفاه

صحيفة قبرصية: اكتشافات غاز جديدة في مصر تقلب الطاولة.. و2019 عام الانطلاق

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الشتاء

مجازاة الرئيس القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بمطاحن مصر الوسطى

حبس موظفة بالتضامن الاجتماعي لإدارتها شبكة دعارة في بني سويف

تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد

موقع إماراتي: مصر على أعتاب نقلة اقتصادية مهمة

التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية

التليفزيون السعودي: الحوثيون احتجزوا 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة

مصرع مصري بحادث مفزع في السعودية

حكاية دوي صافرات إنذار حرب أكتوبر التي ألهبت جولدا مائير المرأة الحديدية الإسرائيلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

علي طه أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر: عبرت القناة سباحة.. فيديو وصور

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

الغربية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي.. صور

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بالمسرح الروماني.. فيديو وصور

فيديو

خبير سياسي: انتصار أكتوبر كارثة فكرية لإسرائيل.. فيديو
فؤاد السنيورة: نحتاج حكومة تخرج الوطن من الخلافات
سياسي: إسرائيل لا تفكر في السلام إلا تحت ضغط.. فيديو
موجز البلد.. كلمة الرئيس في احتفالات أكتوبر.. الزمالك يفوز على الهلال.. أغنية جديدة لمحمد رمضان عن الجيش
فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟