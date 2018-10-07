سلامة الجوهري: السيسي وضع القضايا الصحية والخدمية في أولوية التطبيق

قال النائب سلامة الجوهري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، نائب دائرة زفتي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل إعادة بناء الإنسان المصري هدفه الأساسي فى بداية فترته الرئاسية الثانية ووضع القضايا الصحية والخدمية فى أولوية التطبيق.



وأضاف الجوهري فى بيان صحفى، أن المتابع لأداء السيسى سيجد أن هناك عددًا من الملفات التى أعطاها أولوية لتطبيق هذه السياسة، يأتى فى مقدمتها الاهتمام بضرورة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى فى المستشفيات، ووضع خطة فى مختلف المستشفيات لعلاج المرضى المسجلين فيها.



وأوضح الجوهري أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى ملف ذوى الاحتياجات الخاصة ايضًا اهتماما كبيرا، وهو ما يعد لافتة وخطوة إنسانية تستحق التقدير خاصة أن هذا الملف بقوائم الانتظار.



وأشار الجوهري إلى أن المختلف فى اهتمام السيسى بملف ذوى الاحتياجات الخاصة هو ما اتخذه من خطوات فعلية لدمجهم فى المجتمع وتأهيلهم من خلال قراره بإنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، لدعم مشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة.



وفى سياق متصل أكد الجوهري، أن أحد أهم المبادرات الانسانية للرئيس السيسى هى مبادرة الإفراج عن الغارمات التى أطلقها فى شهر يونية الماضى، بالإفراج حتى الآن عن أكثر من 960 فردا، تكفل بديونهم صندوق تحيا مصر، والتى بلغت أكثر من 30 مليون جنيه.