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مرأة

7 أسباب لنقص فيتامين د في الجسم.. و10 مشكلات للحوامل

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:48 م
صدى البلد
رشا عوني
أكد الدكتور حسن جعفر أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية الطب جامعة القاهرة، أن نقص فيامين ( د ) ليس موضة طبية ولكنه يؤثر على العديد من الوظائف الحيوية للمرأة ويجب معرفة نسبته بداية من بلوغها سن الـ 14 عاما حتى فيما بعد الـ 50 عاما، لافتا إلى أن فيتامين ( د ) ليس هاما لمجرد كونه فيتامين وإنما في كيفية تعامله مع العديد من الفيتامينات مثل الكالسيوم والماغنسيوم، فضلا عن تأثيراته القوية على أنظمة عمل الجسم، فهو على عكس الفيتامينات الأخرى لأنه يعمل كهرمون وكل خلية في جسمك تستجب له .

وأوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك 7 أسباب لنقص فيتامين ( د )، حيث أن الجسم يكون فيتامين ( د ) من الكوليسترول عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس، فضلا عن الحصول عليه من بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة به وإن كان تكوينه من الأكل يكون بنسب ضئيلة لكنه مهم.

وأشار إلى أنه إذا كانت نسبة فيتامين ( د) في جسمك 20 فهي نسبة طبيعية ولكن إذا كانت أقل من 20 حتى 13 فأنت في حاجة إلى كبسولات يومية قد تصل جرعتها إلى 5000 وحدة دولية، أما إذا كانت النسبة أقل من 12 فأنت تعانين نقصا شديدا في فيتامين ( د ) وفي حاجة إلى علاج بالحقن والأقراص معا .

ورصد الدكتور حسن جعفر أهم أسباب نقص فيتامين ( د ) ومنها:
التقدم في العمر، لأن الكلى لا تحول فيتامين ( د ) إلى عنصر نشط بنفس الكفاءة كلما تقدمت في السن
2-زيادة الوزن أو السمنة
3-عدم تناول الكثير من الأسماك أو منتجات الألبان.
4-البقاء بالمنزل فترة النهار .
5-عدم التعرض بشكل كافي للشمس يوميا ( 30 دقيقة ) .
6-كونك من ذوات البشرة السمراء لأن الميلانين يحول بين امتصاص فيتامين ( د ) من الشمس .
7-الاضطرابات الهضمية، حيث تفشل القناة الهضمية في استيعاب امتصاص فيتامين ( د ) بشكل كافي .

أما عن المشاكل التي يسبب ها نقص فيتامين د للحامل، فأوضح أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن نقص فيتامين ( د) يسبب أعراض مرضية كثيرة ومختلفة منها الاكتئاب أو التوتر، وسقوط شديد في الشعر، ونقص الكالسيوم، ومتلازمة حساسية الجهاز التنفسي، فضلا عن ضعف جهاز المناعة والشعور بالإجهاد المستمر والتعب المزمن .

وفيما يخص أمراض النساء يؤكد استشاري طب الجنين أن نقص فيتامين ( د ) قد يؤي إلى تأخر الانجاب، والإجهاض المتكرر، فشل الحقن المجهري، تقلصات في العضلات، وتكرار نوبات الشد العصبي على فترات قصيرة، الولادة المبكرة، قصور في نمو الجنين أي يولد الطفل بأقل من الوزن الطبيعي ( 2.5 كيلو) ، زيادة نسبة احتمالات الولادة القيصرية، الإصابة بضغط الحمل أو تسمم الحمل.

جدير بالذكر أن الدكتور حسن جعفر أطلق مؤخرا مبادرة إلكترونية لتوعية المرأة بأمراض النساء في إطار حملة " نساء أذكياء .. أطفال أصحاء "، مؤكدا أن حملته جاءت من منطلق شعوره كطبيب بالمسئولية الاجتماعية فكم من النساء لا يتسع وقت زيارتهن للطبيب للإجابة عن جميع أسئلتهن والتوعية بأمراض النساء التي لا تقتصر على متابعة الحمل فقط.

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