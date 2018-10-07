صحيفة إسرائيلية: مساعدات قطر لحماس تشعل غضب أبومازن

زعمت صحيفة "حدشوت" الاسرائيلية، أن حالة من الغضب أصابت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب تقارير أشارت إلى قيام قطر بتمويل المساعدات إلى قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أمس السبت، ليخطط لخفض تدفق الأموال إلى القطاع الساحلي الذي تديره حركة حماس.



وقال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع وفقا للصحيفة الإسرائيلية، إن عباس يشعر بالإحباط بشكل خاص من المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي سهّل عملية نقل المساعدات رغم اعتراضات الرئيس الفلسطيني القوية.



وأشار مسؤولون أمنيون للقناة الإخبارية، إلى أن وقف نحو 96 مليون دولار ترسلها السلطة الفلسطينية شهريًا لقطاع غزة قد يدفع حماس التي تعاني من ضائقة مالية إلى الصراع مع اسرائيل وعلاوة على ذلك أعربوا عن قلقهم من أن العنف قد يمتد إلى الضفة الغربية.



وجدير بالذكر أنه في وقت سابق من يوم السبت، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن قطر بدأت في تحويل الأموال إلى قطاع غزة عبر إسرائيل بموافقة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، متجاوزةً بذلك معارضة السلطة الفلسطينية.



وقالت الصحيفة إن إسرائيل من خلال الأمم المتحدة، تلقت أموالًا قطرية لمدة 6 أشهر من زيادة الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة - الأمر الذي سيتيح المزيد من ساعات الكهرباء للقطاع المحاصر- رغم جهود السلطة الفلسطينية لإحباط العمل.



كما ذكرت الصحيفة اللبنانية أن الأمم المتحدة ستوفر الأموال لدفع رواتب 3 أشهر لموظفي القطاع العام في غزة، وأن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على توفير تصاريح لـ5 آلاف تاجر من غزة لدخول أراضيها لأغراض تجارية.



وايضا أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس الماضي إلى أن قطر وافقت على شراء الوقود لغزة في إطار صفقة بوساطة الأمم المتحدة تسعى إلى التخفيف من حدة أزمة الطاقة الشديدة التي تعصف بالجيب الفلسطيني، حيث تحصل غالبية الأسر في غزة على ما معدله ثلاث إلى أربع ساعات من الكهرباء يوميًا، وستضاعف الأموال الجديدة هذا الرقم إلى حوالي 8 ساعات في اليوم.