مصرع مسن بالدقهلية بسبب الخلاف على أرض زراعية

لقى مسن بإحدى مراكز الدقهلية مصرعه إثر خلاف على أرض زراعية مع آخر.



تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بعثور الأهالى بعزبة شهدة التابعة لمركز منية النصر على جثة مسن بإحدى الأراضي الزراعية.



وتبين من تحريات المباحث أن الجثة لشخص يدعى "محمد م ا" 62 عاما، وان قاتله "السيد ح م ع" 58 عاما مقيم تفتيش السرو بدمياط/ ويمتلك ارضا بعزبة الشهدة ونشب نزاع على ملكيتها بين القتيل والقاتل، وقام على إثر ذلك القاتل بضربه بآلة حادة على رأسه أردته قتيلا.



وتم نقله الى مستشفى دكرنس وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الجاني وأخطرت النيابة للتحقيق.