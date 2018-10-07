مقتل 3 انفصاليين برصاص قوات الأمن في مدينة بامندا بالكاميرون



ذكرت النبأ شبكة "يورونيوز" الأوروبية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



وقد توجه الناخبون في الكاميرون إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمدد حكم الرئيس بول بيا المستمر منذ 36 عاما وتؤكد وضعه كأحد آخر الزعماء الأفارقة الذي قضوا في الحكم عشرات السنين.



وبفوز بيا - الذي يحكم الكاميرون منذ عام 1982 - تبدأ سابع فترة رئاسية لهذا الزعيم البالغ من العمر 85 عاما وستجعله يستمر في حكم البلاد إلى أن يصبح عمره 92 عاما على الأقل ليخالف بذلك توجها مبدئيا في أفريقيا حيث وضعت دول كثيرة قيودا على فترات الرئاسة .. والرئيس الأفريقي الحالي الوحيد الذي حكم لفترة أطول من بيا هو رئيس غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو.



أفاد مصدر أمني في الكاميرون اليوم الأحد بمقتل ثلاثة انفصاليين مسلحين، وذلك برصاص قوات الأمن في مدينة "بامندا" شمال غرب البلاد وهم يحاولون تعطيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي بدأت قبل ساعات.