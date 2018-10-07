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محافظات

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:07 م
احتفال بالعيد القومي
احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية
أحمد على
دشن ديوان محافظة الغربية اليوم الأحد احتفالية كبري بالعيد القومي بذكري انتصار شعب الغربية علي الحملة الفرنسية عام 1798 ويواكب إحتفالات نصر أكتوبر بإستاد طنطا الرياضي.

تخلل الاحتفالية عروضًا فنية واستعراض طابور عسكري ومدني من قوات الشرطة والأمن المركزي والقوات الخاصة، كما شارك في طابور العرض سيارات المرور وتعليم القيادة وإدارة شرطة النجدة والدوريات اللاسلكية والحماية المدنية والإطفاء وفحص المفرقعات والمسطحات المائية وقوات العمليات الخاصة ثم سيارات مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات الإصلاح الآلي للأعطال، وسيارات الإسعاف ومدارس التربية والتعليم ومدارس التمريض ومديرية الشباب والرياضة.

وقال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فى كلمته: "عروض الفنية وعسكرية فى احتفالات عيد القومي وأكتوبر تخليدا للأبطال".
عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور
عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور
عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور
عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور
عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

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