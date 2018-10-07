أسترالي توفى 9 مرات وعاد للحياة !! .. فيديو

"هل توفيت هذا الأسبوع؟" بات من الأسئلة البديهية التي يتعرض لها الاسترالي "جيمي بول" الذي ودع الحياة 9 مرات، بعد أن توقف قلبه عن الخفقان لمدة دقائق ومن ثم يعود النبض في الانتظام مرة أخرى.





يعاني الأسترالي "جيمي بول" الذي يقيم في لندن من مرض يلازمه منذ أن كان في الـ 20 من عمره وهو تضخم عضلة القلب، الأمر الذي جعل الأطباء يحذرونه من القيام بأي مجهود زائد أو ممارسة تمرينات رياضية، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.





وانقطع النبض عن قلب "جيمي" 9 مرات، أحدها في الشارع ومرة في العمل وأخرى في المطار، وكانت المرة الأولى الذي توقف فيها قلبه كانت في أكتوبر 2009 وحاول الأطباء إنقاذه لمدة 45 دقيقة، وبقي في غيبوبة امتدت لأسبوع كامل.





أما المرة الثانية فكانت في فبراير 2011، وفي عام 2013 توقف قلب جيمي 5 مرات، فيما كانت المرة الـ 8 عام 2015 حيث جاءته الحالة في المطار وتم إسعافه بصالة المطار أمام 300 شخص.





فيما كانت المرة التاسعة في مايو 2017 أثناء وجوده في أحد المستشفيات لإجراء اختبارات تقييم لزراعة قلب، ورغم التحذيرات من قبل الأطباء بأنه لن يبقى على قيد الحياة سوى 5 سنوات فقط إلا أنه لم يكترث لهذا الأمر ويعيش حياته بين السفر والترحال.



