القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الآثار بالبهنسا ببنى مزار

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 6 أشخاص ينقبون عن آثار داخل منزل بقرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار شمال، يُطلق عليها الأهالي (قرية الشهداء) لتواجد أعداد كبيرة من مقابر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبحوزتهم أدوات الحفر.



تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط مباحث مركز بني مزار، بقيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بنجع الفرجان التابع لقرية البهنسا.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من: "شوقي. ا. ع" 52 عامًا، و"محمد. ش. ا" 18 عامًا، و"أحمد. ش. ا" 25 عامًا مقيمين بنجع الفرجاني، و"وليد. ع. ح" 37 عامًا مقيم بولاق الدكرور، و"ياسر. ع. ي" 51 عامًا مقيم بأسوان، و"محمد. ع. ح" 24 عامًا مقيم ببولاق، خلال تنقيبهم عن الآثار بمنزل الأول وبحوزتهم أدوات الحفر.



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.