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محافظات

محافظ سوهاج: تغطية ترعة أولاد نصير بتكلفة 1.5 مليون جنيه

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:11 م
اعمال تغطية ترعة
اعمال تغطية ترعة اولاد نصير بمركز سوهاج
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج عن قرب الانتهاء من مشروع تغطية ترعة أولاد نصير بطول 210 أمتار بمركز سوهاج بتكلفة 1.5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 93% من الأعمال، ضمن مشروعات التنمية المحلية الممولة من قرض البنك الدولي والحكومة المصرية، وذلك في استجابة لطلبات وشكاوي المواطنين بقرية أولاد نصير وأولياء أمور الطلبة والطالبات بالمدرسة الإعدادية لقرية أولاد نصير، بشأن استكمال تغطية الترعة المارة أمام المدرسة، حيث تم إدراجها بالفعل ضمن مشروعات المرحلة الأولى.

أكد "الأنصاري"، حرص المحافظة علي تغطية الترع والمساقى التى تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى ، خصوصًا أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث نتيجة إلقاء المخلفات على جانبى هذه المجارى وداخلها، علاوة على الحماية من مخاطرها للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا أن الفترة القادمة ستشهد تغطية عدد من الترع والمصارف بمختلف قرى ومدن المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية، والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولى، مؤكدا علي بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الشاملة علي ارض المحافظة ، والارتقاء بالمستوى المعيشى والحضارى للمواطنين، ودعم قطاعات الرى والزراعة.

وأوضح محمد امبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أنه تم الانتهاء من 93% من مشروع تغطية جزء من ترعة اولاد نصير بطول 210 أمتار فى اطار المشروع القومى لتنمية الصعيد ، بدء من أمام مدرسة أولاد نصير الإعدادية ، وذلك استجابة لمطالب المواطنين واهالي القرية، حيث تم إدراج المشروع بالفعل ضمن مشروعات المرحلة الأولى ، وتم طرحها عن طريق مديرية الرى بسوهاج بتكلفة 1.5 مليون جنيه ومدة التنفيذ 5 شهور، وجارِ الانتهاء من الأعمال خلال الأيام القليلة القادمة، وجارِ اعمال المتابعة والمشاركة المجتمعية والشكاوى والسلامة والصحة المهنية والبيئة بالوحدة بالمرور والمتابعة الدورية للمشروع وذلك للالتزام بجميع الاشتراطات المتفق عليها بعقود المقاولين والمنصوص عليها بلائحة البنك الدولى .

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