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رياضة

وكيل أعمال زيدان يفجر مفاجأة بشأن تدريب مانشستر يونايتد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
إسراء أشرف
فجر ألين ميلياتشيو، وكيل أعمال الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مفاجأة في ظل التقارير الصحفية، التي أكدت الفترة الماضية، أن "زيزو" سيتولى تدريب فريق مانشستر يونايتد خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال ميلياتشيو في تصريحات لصحيفة "جورنال دي ديمانش" الفرنسية، أن زيدان ليس مهتمًا بتولي تدريب مانشستر يونايتد أو العمل في إنجلترا.

أضاف: "لا أعتقد أنه سيدرب في إنجلترا، لقد ناقشت الأمر معه لكن لا يجذبه التدريب هناك، لقد اختار الابتعاد لمدة عام ولن يعود قبل أن تنتهي هذه المدة".

وكان زيزو أعلن رحيله عن ريال مدريد بشكل مفاجيء، بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وأشارت التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في إقالة مورينيو، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

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