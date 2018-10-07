ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الآياتا: مصر سجلت نموا ملحوظا في قطاع الطيران رغم التحديات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:13 م
محمد البكري
محمد البكري
نورهان خفاجي
قال محمد البكري نائب رئيس "الاياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط، إن مصر سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يصل إلى 3.8% خلال السنوات الخمس الماضية، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.7% خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف محمد البكري، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أنه رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضية، ولكنها رغم ذلك أبدت مرونة ملحوظة في التعامل مع هذه الصدمات، وسجلت نمواً ملحوظاً في قطاع الطيران.

وأشار نائب رئيس "الاياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن أحدث تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تشير إلى أن الطلب على النقل الجوي في مصر سيرتفع بمعدل يفوق الضعف على مدى العقدين القادمين، لافتا إلى أنه بحلول 2037، سيرتفع عدد المسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها إلى أكثر من 47 مليون مسافر سنويًا، وذلك قياسًا بـ23 مليون فقط في 2017. 

ونوه إلى أنه بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز الموارد الثقافية بهدف تحسين جاذبيتها كوجهة سياحية، مُشيرا إلى أن الحكومة المصرية تستثمر 6.8% من إجمالي ميزانيتها في قطاع السفر والسياحة، وتحتل حاليًا المرتبة 37 بعد صعودها بواقع 32 مرتبة بالمقارنة مع 2015.

وأكد محمد البكري، أن مصر من بين أكثر الوجهات السياحية جاذبية من حيث أسعار في العالم وقد اتخذت خطوات إيجابية لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة خلال السنوات الماضية،مشيرا إلى أن قطاعي النقل الجوي والسياحة يساهم بـ126 مليار جنيه مصري من الناتج المحلي الإجمالي 11%، ويوفر النقل الجوي والسياحة 383 ألف وظيفة في مصر.

ترشيحاتنا

في 5 دقائق تعرف على طريقة تكبير الشفاه

مجازاة الرئيس القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بمطاحن مصر الوسطى

وصلت لسعر خيالي.. رجل يعرض محبوبته للبيع على موقع eBay

وفاة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق عن عمر يناهز 80 عاما

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

حكاية دوي صافرات إنذار حرب أكتوبر التي ألهبت جولدا مائير المرأة الحديدية الإسرائيلية

هانى رمزى يتغزل بصلاح عبد الله

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

ليفربول يخطط لفض شراكة الصدارة مع مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول يلهب حماس محمد صلاح قبل لقاء مانشستر سيتي.. فيديو

إصابة شخصين في إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية باريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السويس تستعيد اللون الأزرق.. ورئيس الحي: جزء من هوية المدينة .. صور

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

علي طه أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر: عبرت القناة سباحة.. فيديو وصور

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

الغربية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي.. صور

فيديو

خبير سياسي: انتصار أكتوبر كارثة فكرية لإسرائيل.. فيديو
فؤاد السنيورة: نحتاج حكومة تخرج الوطن من الخلافات
سياسي: إسرائيل لا تفكر في السلام إلا تحت ضغط.. فيديو
موجز البلد.. كلمة الرئيس في احتفالات أكتوبر.. الزمالك يفوز على الهلال.. أغنية جديدة لمحمد رمضان عن الجيش
فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟