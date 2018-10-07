الآياتا: مصر سجلت نموا ملحوظا في قطاع الطيران رغم التحديات

قال محمد البكري نائب رئيس "الاياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط، إن مصر سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يصل إلى 3.8% خلال السنوات الخمس الماضية، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.7% خلال السنوات الخمس القادمة.





وأضاف محمد البكري، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أنه رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضية، ولكنها رغم ذلك أبدت مرونة ملحوظة في التعامل مع هذه الصدمات، وسجلت نمواً ملحوظاً في قطاع الطيران.





وأشار نائب رئيس "الاياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن أحدث تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تشير إلى أن الطلب على النقل الجوي في مصر سيرتفع بمعدل يفوق الضعف على مدى العقدين القادمين، لافتا إلى أنه بحلول 2037، سيرتفع عدد المسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها إلى أكثر من 47 مليون مسافر سنويًا، وذلك قياسًا بـ23 مليون فقط في 2017.





ونوه إلى أنه بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز الموارد الثقافية بهدف تحسين جاذبيتها كوجهة سياحية، مُشيرا إلى أن الحكومة المصرية تستثمر 6.8% من إجمالي ميزانيتها في قطاع السفر والسياحة، وتحتل حاليًا المرتبة 37 بعد صعودها بواقع 32 مرتبة بالمقارنة مع 2015.



