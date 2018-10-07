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محافظات

السويس تستعيد اللون الأزرق.. ورئيس الحي: جزء من هوية المدينة .. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:10 م
كورنيش السويس
كورنيش السويس
حسن غنيمة
وعد المهندس محمود فوزى، رئيس حى السويس، أهالى المدينة بإعادة اللون الأزرق الى المدينة بعد أن أصبح هذا الأمر مطلب شعبى وجماهيرى وكانت البداية الحقيقية من خلال مبادرة "ولاد البلد ونقدر" والتي تضم شخصيات من أبناء المحافظة لديهم إصرار على الحفاظ على هويتها التاريخية بالجهود الذاتية قام المشاركون في المبادرة بطلاء أسوار الكورنيش ومظلات وأماكن الجلوس باللون الأزرق كما رسم الفنانون على الحوائط رموز المحافظة عبر السنين ليؤكدوا أن الهدف هو الحفاظ على التاريخ.

وكان المهندس محمود فوزى، رئيس حى السويس، قد زار موقع المبادرة بكورنيش السويس وكان له دورا كبيرا فى منح الدعم والمساندة لشباب السويس المشاركين فى تلك الحملة حيث وعد رئيس حى السويس بتحقيق المطلب الشعبي وهو تغيير اللون عن قريب.

وقال محمد بلاطة لم يذهب تعب ولاد البلد هباء فقد فوجئنا برئاسة حي السويس تكمل معنا المسيرة بإعادة اللون الأزرق على باقي سور الكورنيش، لتعلن لنا تأكيد الموافقة على مطلبنا الشعبي.
السويس تستعيد اللون الأزرق.. ورئيس الحي: جزء من هوية المدينة .. صور
السويس تستعيد اللون الأزرق.. ورئيس الحي: جزء من هوية المدينة .. صور
السويس تستعيد اللون الأزرق.. ورئيس الحي: جزء من هوية المدينة .. صور

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