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رياضة

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة تهنئة عقب فوز الفريق بلقب السوبر السعودي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
عبر هاني العتال نائب رئيس الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق بلقب السوبر المصري السعودي أمس أمام الهلال.

وكتب العتال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوبر ..يا زمالك.. مبروك يا زمالك ..السوبر حلالك.. مبروك لكل زملكاوى عاشق لناديه السوبر السعودى ..جماهير تقف خلف الكيان فى كل مكان ..جماهير سوبر تستحق القاب وبطولات سوبر".

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال السعودي، وذلك بعدما فاز بالمباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

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