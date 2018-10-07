صلاح ومحرز يقودان أفضل تشكيل للاعبي مانشستر سيتي وليفربول.. صور

نشرت صحيفة اس الاسبانية التشكيل المثالي المكون من فريقي مانشستر سيتي وليفربول وذلك قبل المباراة التى ستقام بينهما اليوم علي ملعب الأنفيلد "معقل الريدز" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي.



وجاء التشكيل حسب الصحيفة الإسبانية كالتالى :-



حراسة المرمي :- اليسون



الدفاع :- والكر - أوتاميندي - فان ديك



الوسط :- دايفيد سيلفا - فرناندينيو - ميلنر - ساني



الهجوم :- صلاح - محرز - اجويرو