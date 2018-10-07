تعيين كافانوه بالمحكمة العليا يقلب موازين انتخابات التجديد النصفي.. فوز مرشح ترامب يكشف الخاسرين والفائزين في معركة نوفمبر.. انتصار الرئيس الأمريكي يربك معارضيه

- انقسام سياسي في الولايات المتحدة بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كافانوه

- اتهامات ودعاوى مشحونة ضد إجراءات الدولة بشأن دعاوى الاعتداءات الجنسية

- توقعات بحالة من التشدد تغطي على السباق الانتخابي في نوفمبر



وأضاف أن تأكيد تعيين كافانوه سيثير غضب الكثير من النساء من فئة الناشطات ضد التحرش الجنسي، وفقا لما يراه الديمقراطيون الأمريكيون بأن هناك بعض السياسات المتحيزة والتي ساعدت في تحفيز الناخبين الجمهوريين لدعم مرشح الرئيس الأمريكي، لا سيما هجوم ترامب ضد كريستين فورد التي ادعت اعتداء كافانوه عليها.



إذ سخر الرئيس الأمريكي من فورد في ولاية ميسيسيبي، لعدم تذكرها التفاصيل الرئيسية لواقعة الاعتداء الجنسي عليها من قبل كافانوه، بما في ذلك تاريخ ومكان الحفلة والتي تزعم بأن مرشحه قد اعتدى عليها قبل 36 عامًا.



وعلق نائب ولاية نيومكسيكو، ريبون بن راي لوجان، الذي يرأس لجنة الحملة الانتخابية للكونجرس، وفقا لما نقلته وكالة اسوشيتدبرس، قائلا: «لقد رأيت بعض التحولات التي قد تطرأ على عملية الانتخابات، لكنني لا أزال أعتقد أننا في مكان قوي»



وأضاف «ما زلت أعتقد أن لدينا الكثير من الحماس؛ لأن هناك الكثير من الناس الذين هم حقا مستاءون، ليس فقط بسبب ما قاله القاضي كافانو، ولكن الطريقة التي كان الرئيس ترامب يستهزئ بها من فورد قبل أيام».



ويشجع مستشارو البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على إبقاء كافانوه في دائرة الضوء خلال الأسابيع الأخيرة للحملة الانتخابية، رغم أنهم يدركون جيدا أن الرئيس ترامب غالبا ما يناضل من أجل الحفاظ على بقائه.

أدت المعركة المريرة حول ترشيح القاضي الأمريكي بريت كافانوه بالمحكمة العليا إلى تفاقم الانقسام السياسي في الولايات المتحدة فعلى الرغم من أنها تركت الكثير من الأمريكيين يتفاعلون عاطفيا معه، إلا أنها زادت من المخاطر الكبيرة المحدقة بمصير مرشحي أكبر حزبين لانتخابات التجديد النصفي المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل.ووفقا لتقرير نشرته وكالة «اسوشيتدبرس» الأمريكية، اليوم الأحد، أفاد بأن الاضطراب الذي أحاط بترشح كافانوه للمحكمة العليا قد هدد مسار انتخابات التجديد النصفي بسبب ما قد يترتب على وجوده في المنصب الرسمي رغم ما اثير ضده من اتهامات.وتتعرض الانتخابات المرتقبة بالكونجرس إلى العديد من الأجواء المشحونة، بسبب ندرة النساء في السلطة السياسية بالدولة الأمريكية التي تعتبر موطن الديمقراطية في العالم، فضلا عن سياسات التعامل مع مزاعم الاعتداءات الجنسية التي تقع ضد المواطنات الأمريكيات، وأيضا تحول ديناميكيات السلطة التي تركت بعض الرجال البيض غير مطمئنين بشأن مكانتهم في الحياة الأمريكية، وهو ما من شأنه أن يقلب موازين المعركة الانتخابية المقبلة.ففي ولاية داكوتا الشمالية، انسحب النائب الجمهوري كيفين كريمر من أمام السيناتور الديمقراطي هايدي هيتكامب الذي لم يصوت لصالح كافانوه.ويقول نشطاء الحزب الجمهوري إنهم يرون أيضا أن تزايد نشاط الجمهوريين باستمرار في ولايات مثل ويسكونسن؛ والتي تشهد تصويتا بشكل كبير لصالح المرشحون الديمقراطيين في الانتخابات المؤهلة لمجلس الشيوخ وحكام المقاطعات.وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، السبت، بعد لحظات من تأكيد مجلس الشيوخ تعيين كافانوه:«لقد حول قاعدتنا إلى مرمى النيران».وحسب تقرير الوكالة الأمريكية، فإنه من المرجح أن يكون هناك بعض حالات التشدد التي سوف يشهدها السباق الانتخابي، وهو أمر لا مفر منه هذا الخريف، وفقا لتعبيره.وأشار تقرير الوكالة الأمريكية إلى توقعات ترى بأنه غالبًا ما سيتراجع المتذمّرون اتلى صفوف مرشحي أحزابهم مع اقتراب يوم الانتخابات، بينما ستكون معظم التنافسات النشطة على مقاعد مجلس الشيوخ في الولايات التي صوتت لصالح ترامب بهامش كبير.ورغم أنه لا يزال هناك مدة كبيرة تقدر بنحو أربعة أسابيع حتى يحين يوم الانتخابات، إلا أن الوقت يسمح بتغيير الديناميات الفاعلة والمحركة للعملية الانتخابية مرة أخرى، وهو الأمر الذي مهما بلغت درجة خطورته فمن غير المحتمل أن تخرب الرياح السياسية المتقلبة من تأكيد وجود كافانوه في منصب رئيس المحكمة العليا.ومن جانب الديمقراطيين، تأتي الموافقة على تعيين كافانوه بالمحكمة العليا رغم المزاعم التي اتهم بها و التي دارت حول سوء سلوكه الجنسي، ومضى عليها عقود من الزمان، والتي يرون أنها لن تؤدي إلا إلى تعميق سحب الحزب المعارض لناخباته، بما في ذلك المستقلات والمعتدلات اللائي قد يكن قد صوتن في السابق لصالح مرشحين جمهوريين.ويشير الديمقراطيون إلى عدد كبير من النساء اللواتي تحدثن عن حوادث اعتداءات جنسية تعرضن لها، خاصة بعد شهادة كريستين فورد أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ عن تحرش مرشح الرئيس ترامب للمحكمة العليا بهن.«ويعتقد نشطاء الحزب الديمقراطي أيضا أن رؤية لجنة الحزب الجمهوري التي تضم جميع الذكور والتي كانت ترأس الجلسة قد أثارتها الناخبات» وفقا لما قاله جوف جارين، وهو من مؤيدي الديمقراطيين.