ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هنري وتيري يقتربان من تدريب أستون فيلا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:22 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أفادت تقارير الصحف الإنجليزية، باقتراب الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق من تدريب أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر خلفًا لستيف بروس الذي تمت إقالته بسبب النتائج السلبية.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن هنري سيكون مدربًا للفريق الذي يحتل المركز الـ14 في دوري الدرجة الأولى الانجليزي وسيكون قائد تشيلسي السابق جون تيري مساعدًا له.

وحسب التقارير فإن هنري مستعد لترك منصبه كمساعد مدرب منتخب بلجيكا من أجل الحصول على فرصة تدريب فريق أستون فيلا.

وكان نجم أرسنال السابق اقترب من تدريب بوردو الفرنسي بداية الموسم الجاري، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الإدارة ليبقى في منصبه كمساعد في منتخب بلجيكا.

وكان جون تيري اقترب من الإنضمام إلى سبارتاك موسكو الروسي بداية هذا الموسم، قبل أن يرفض العرض في اللحظات الأخيرة ليصبح بدون نادي يلعب له منذ رحيله عن أستون فيلا نهاية الموسم الماضي.

ترشيحاتنا

رغيف العيش يثير أزمة في تركيا والمخابز تتوقف عن العمل

وكيل أعمال زيدان يفجر مفاجأة بشأن تدريب مانشستر يونايتد

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

تعرف على أسباب الخرس الزوجي وطرق التخلص منه

نادى القضاة ناعيا وزير العدل: أحدث طفرة ورفع معدلات ترسيخ العدالة الناجزة

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

قمة الفنون القتالية UFC بين حبيب وماكجريجور وشغب بعد اللقاء.. فيديو وصور

السكة الحديد تنفي وجود ثغرة بأبليكيشن حجز التذاكر.. وتؤكد: الدفع بالفيزا

مصرع مصري بحادث مفزع في السعودية

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

طرح الإعلان الـ 10 للإسكان الاجتماعى خلال أيام ومراجعة الأسعار والدعم والدخل

أدوية منتهية الصلاحية للبيع بسوق الجمعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس عبدالدايم تفتتح قصر ثقافة جمال عبدالناصر بمسقط رأسه.. فيديو وصور

القمامة خطر يهدد أهالي الشارع الجديد بشبرا الخيمة.. فيديو وصور

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

السويس تستعيد اللون الأزرق.. ورئيس الحي: جزء من هوية المدينة .. صور

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

فيديو

من باب التغيير.. طريقة عمل سوشى أطفال بمذاق رائع.. فيديو
الأعلى للثقافة: الفن قادر على تعديل سلوك الشعوب.. فيديو
كاجولوه تشعل فرحا مصريا.. وهنيدي: العروسة قررت ترقص على أغنيتي.. فيديو
تعرف على أسباب الخرس الزوجي وطرق التخلص منه
عادل المصري: زيارة ميلانيا ترامب تؤكد استقرار السياحة المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟