هنري وتيري يقتربان من تدريب أستون فيلا

أفادت تقارير الصحف الإنجليزية، باقتراب الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق من تدريب أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر خلفًا لستيف بروس الذي تمت إقالته بسبب النتائج السلبية.



وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن هنري سيكون مدربًا للفريق الذي يحتل المركز الـ14 في دوري الدرجة الأولى الانجليزي وسيكون قائد تشيلسي السابق جون تيري مساعدًا له.



وحسب التقارير فإن هنري مستعد لترك منصبه كمساعد مدرب منتخب بلجيكا من أجل الحصول على فرصة تدريب فريق أستون فيلا.



وكان نجم أرسنال السابق اقترب من تدريب بوردو الفرنسي بداية الموسم الجاري، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الإدارة ليبقى في منصبه كمساعد في منتخب بلجيكا.



وكان جون تيري اقترب من الإنضمام إلى سبارتاك موسكو الروسي بداية هذا الموسم، قبل أن يرفض العرض في اللحظات الأخيرة ليصبح بدون نادي يلعب له منذ رحيله عن أستون فيلا نهاية الموسم الماضي.