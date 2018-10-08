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برلمان

برلماني يكشف عن أبرز القوانين المطلوب مناقشتها في اللجنة التشريعية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:59 ص
النائب عفيفى كامل
النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن أبرز القوانين التي يجب مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، هى قانون التوثيق في الشهر العقاري وقانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون الإسكان.

وأكد كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الإدارة المحلية تم مناقشته في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وننتظر عرضه علينا داخل اللجنة لمناقشته، لأننا نناقش أى قوانين مكملة للدستور ومتعلقه بالحريات والحقوق فى كل المنظمات الخاصة بتنظيمات الدولة.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أننا "نسعى لإنجاز القوانين المكملة للدستور خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة أنها تعتبر استحقاقا دستوريا لابد من إنجازه في أقرب وقت".

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