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ثقافة

مدافع محمد علي باشا تحمي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف تامر المنشاوي، الباحث الأثري قصة إنشاء النصب التذكاري لشهداء حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وذلك توثيقا لمعركة الكرامة والشرف واسترداد الأرض واحتراما لشهداء ضحوا من أجل مصر.

وقال المنشاوي: في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بإنشاء النصب التذكري لتخليد اسم شهداء حرب أكتوير عام 1973، وقامت شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه بتنفيذ النصب التذكاري.

ويتابع: صمم الفنان سامي رافع هذا النصب التذكاري لتخليد بطولة شهداء حرب أكتوبر، وقام الرئيس السادات بافتتاح النصب التذكاري يوم 6 أكتوبر عام 1975، وبعد استشهاد الرئيس الراحل السادات بطل الحرب والسلام 6 أكتوبر 1981 دفن في محيط النصب التذكاري.

وأوضح أنه من أهم معالم منطقة النصب التذكاري جدارية عليها الجندي المصري وهو يقوم برفع العلم المصري بعد العبور والنصر العظيم، وعلي جانبي النصب التذكاري مدفعان تم تصنيعهما في مصر عام 1805 وتم استخدامهما في عهد محمد علي باشا الكبير.
مدافع محمد علي باشا تحمي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور
مدافع محمد علي باشا تحمي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور
مدافع محمد علي باشا تحمي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور
مدافع محمد علي باشا تحمي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور
مدافع محمد علي باشا تحمي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور
مدافع محمد علي باشا تحمي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور
مدافع محمد علي باشا تحمي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور

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