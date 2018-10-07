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برلمان

أبو زهاد ينجح في زيادة مخصصات مستشفى جهينة المركزي لـ180 مليون جنيه

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:39 م
النائب خالد صالح
النائب خالد صالح أبو زهاد
فريدة محمد
نجح النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة، بعد التواصل مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في زيادة المخصصات المالية لاستكمال مستشفى جهينة من 60 مليونا إلى 180 مليونا، مؤكدًا أنه تم مضاعفة المبلغ المتفق عليه إلى ثلاثة أضعاف من أجل استكمال المستشفى بعد توقف لفترة بسبب تعويم الجنيه.

وأوضح "أبو زهاد" في بيان صحفي له اليوم، أن بعد تعويم الجنيه توقفت أغلب المشروعات بسبب زيادة التكلفة مما اضطر إلى إعادة تقييم للمشروعات مؤكدًا أن مستشفى جهينة كان مخصص له 60 مليون جنيه وزاد المبلغ بعد التواصل مع جميع الجهات إلى 180 مليونا، مضيفًا أنه تواصل مع المقاول لحثه على العمل بكل قوة وفي أسرع وقت من أجل الإنتهاء من مستشفى جهينة في أقرب فرصة والبدء في العمل خلال العمل في الأسبوعين القادمين.

وأضاف "أبو زهاد" أنه نجح في توفير قسم جديد للغسيل الكلوي بالمستشفى ليكون بالقرب من أهالي جهينة ولرفع عناء ومشقة المواصلات وتوفيرًا للوقت على المرضى والأهالي، وإضافة تطوير مطبخ المستشفى.

وأشار "نائب جهينة" إلى أنه خلال الفترة الماضية قدم طلبات إحاطة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء وزارة الصحة ووزارة التخطيط ووزارة المالية لسرعة الانتهاء من المستشفى وهي الحلم الذي يراود أهالي جهينة منذ فترة.

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