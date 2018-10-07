برلماني يطالب بالاهتمام بالقوانين الهادفة لتحسين معيشة المواطنين

قال النائب مصطفي الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن هناك مجموعة من مشروعات القوانين الهامة التى يجب أن يعطيها المجلس أولوية كبيرة فى دور الانعقاد الحالى لارتباطها بتحسين مستوى الخدمات والمعيشة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر.





وأضاف الكمار أن هناك مجموعة من القوانين التى تم تأجيلها من دور الانعقاد الماضى ولم يسمح الوقت بالانتهاء منها، وهناك مجموعة أخرى من القوانين التى ستقدمها الحكومة وجميعها مرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى التعليم والصحة.





وقال الكمار إن هناك قوانين من الضروري الانتهاء منها، وهي قانون المرور، ومياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أن مشروع قانون الممارسة ومنع الاحتكار، أحد أهم القوانين التى لابد من إصدارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أن هذا القانون سيلعب دورًا مهمًا فى مواجهة فساد والاحتكار فى السلع الأساسية وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة لأنه كلما نجحت الحكومة فى ضبط السوق ووضع قواعد واضحة له تحمى من الاحتكار والفساد ينعكس بشكل مباشر على المواطن.



