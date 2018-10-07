من باب التغيير.. طريقة عمل سوشى أطفال بمذاق رائع.. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل سوشى أطفال بمذاق فريد وشكل يجذب أنظارهم ويجعلهم يقبلون على تناول السوشى، وتقدم الوصفة الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير سوشى أطفال:

علبة تونة فى الماء والملح

خبز التوست الأبيض

5 قطع جبنة قشطة

خيار شرائح

فلفل أصفر شرائح

فلفل أحمر شرائح



طريقة تحضير سوشى أطفال:

* إضربى التونة المصفاة من الماء والملح مع الجبنة فى الخلاط

* أزيلى أطراف الخبز التوست الأبيض

* إفردى التوست بالنشابة

* ضعى خليط التونة والجبنة على الخبز

* أضيفى شرائح الفلفل الألوان ولفيها

* قطعيها لرول صغير ثم ضعيها فى طبق التقديم