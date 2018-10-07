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برلمان

نائب رئيس الوفد يتقدم باستقالته من الحزب لهذا السبب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:20 م
خالد عبدالرشيد نائب
خالد عبدالرشيد نائب رئيس حزب الوفد السابق بالغربية
معتز الخصوصى
تقدم خالد عبد الرشيد، نائب رئيس حزب الوفد، باستقالته، اليوم، لهاني سرى الدين سكرتير عام الحزب.

وتأتي استقالة عبد الرشيد ضمن سلسلة استقالات يعاني منها البيت الوفدي منذ فترة، حيث سبقت هذه الواقعة استقالة عدد كبير من أعضاء حزب الوفد.

وقال "عبدالرشيد" فى بيان صحفى له إن استقالته جاءت لرفضه أسلوب الإدارة داخل الحزب ورغبته في العطاء بشكل أفضل.

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