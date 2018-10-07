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محافظات

تشييع جثمان وزير العدل الأسبق لمثواه الأخير بالإسكندرية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:20 م
تشييع جثمان وزير
تشييع جثمان وزير العدل الأسبق لمثواه الأخير بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
شيعت ظهر اليوم جنازة وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي من مسجد المواساة بالاسكندرية، والذي توفي عن عمر يناهز 80 عاما .

وتقدم الجنازة أسرة الفقيد وذويه وزملاؤه من المستشارين، وأعضاء نادي قضاة الإسكندرية، ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بمنطقة الناصرية، غرب الإسكندرية.

يذكر أن الراحل من مواليد محافظة القاهرة عام 1938 وشغل منصب وزير العدل في الفترة من 2007-2011، حيث التحق للعمل بالقضاء وتدرج في مناصبه وعين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا عام 2003 لمدة 3 سنوات حتى بلغ سن المعاش.

شارك الراحل في عضوية اللجان الخاصة بتصفية الحراسات على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 عام 1978، كما شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي عام 1995 وعضوا في المجلس الأعلى للأزهر عام 1993، وعمل بالتدريس بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ولطلاب الدراسات العليا بكلية التجارة.
تشييع جثمان وزير العدل الأسبق لمثواه الأخير بالإسكندرية
تشييع جثمان وزير العدل الأسبق لمثواه الأخير بالإسكندرية
تشييع جثمان وزير العدل الأسبق لمثواه الأخير بالإسكندرية

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