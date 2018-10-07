ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يأمر بسرعة إنهاء استعدادات الامتحانات الإلكترونية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
محمد شحتة
فوجئ طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أثناء أداء الامتحان فى مادة الباطنة بأن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، يقف بينهم داخل اللجنة، يسألهم عن مستوى الأسئلة؛ ليتأكد أنها قد جاءت مما تم شرحه فى المحاضرات.

واطمأن المحرصاوى، خلال جولته الميدانية التى رافقه خلالها الدكتور أحمد سليم، عميد طب الأزهر للبنين، والدكتور محمود صديق، والدكتور مجدى الدهشان وكيلا الكلية، إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، بما يضمن قياس المستوى التعليمى الحقيقى للطلاب.

ووجَّه المحرصاوى، فى لقائه مع الدكتور أحمد سليم عميد طب الأزهر للبنين، والدكتور محمود صديق، والدكتور مجدى الدهشان وكيلا الكلية، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للدخول ضمن منظومة الامتحانات الإلكترونية الموحدة لقطاع الطب على مستوى الجمهورية؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الخريجين، مشيرًا إلى ضرورة تجهيز مركز للحاسب الآلى يكون مقرًا لعقد هذه الامتحانات لطلاب طب الأزهر للبنين بالقاهرة.

وشدد على أهمية الاستفادة من الجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر، من خلال التعاون الوثيق والتواصل الدائم مع الجهات المعنية؛ بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة.
رئيس جامعة الأزهر يأمر بسرعة إنهاء استعدادات الامتحانات الإلكترونية
رئيس جامعة الأزهر يأمر بسرعة إنهاء استعدادات الامتحانات الإلكترونية

ترشيحاتنا

ميلانيا ترامب تستوحي فكرة البدلة الرجالي من ممثلة أمريكية شهيرة.. صور

اصطدام سفينة تونسية بناقلة حاويات قبالة سواحل فرنسا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

خطيبة جمال خاشقجي تكذب مزاعم قتله

جوارديولا يهاجم محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

هنري وتيري يقتربان من تدريب أستون فيلا

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الشتاء

التضامن: الفصل عقوبة موظفة بني سويف حال ثبوت اتهامها بممارسة أعمال مخلة

التليفزيون السعودي: الحوثيون احتجزوا 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة

وفاة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق عن عمر يناهز 80 عاما

حكاية دوي صافرات إنذار حرب أكتوبر التي ألهبت جولدا مائير المرأة الحديدية الإسرائيلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس عبدالدايم تفتتح قصر ثقافة جمال عبدالناصر بمسقط رأسه.. فيديو وصور

القمامة خطر يهدد أهالي الشارع الجديد بشبرا الخيمة.. فيديو وصور

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

السويس تستعيد اللون الأزرق.. ورئيس الحي: جزء من هوية المدينة .. صور

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

فيديو

من باب التغيير.. طريقة عمل سوشى أطفال بمذاق رائع.. فيديو
الأعلى للثقافة: الفن قادر على تعديل سلوك الشعوب.. فيديو
كاجولوه تشعل فرحا مصريا.. وهنيدي: العروسة قررت ترقص على أغنيتي.. فيديو
تعرف على أسباب الخرس الزوجي وطرق التخلص منه
عادل المصري: زيارة ميلانيا ترامب تؤكد استقرار السياحة المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟