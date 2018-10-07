رئيس جامعة الأزهر يأمر بسرعة إنهاء استعدادات الامتحانات الإلكترونية

فوجئ طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أثناء أداء الامتحان فى مادة الباطنة بأن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، يقف بينهم داخل اللجنة، يسألهم عن مستوى الأسئلة؛ ليتأكد أنها قد جاءت مما تم شرحه فى المحاضرات.



واطمأن المحرصاوى، خلال جولته الميدانية التى رافقه خلالها الدكتور أحمد سليم، عميد طب الأزهر للبنين، والدكتور محمود صديق، والدكتور مجدى الدهشان وكيلا الكلية، إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، بما يضمن قياس المستوى التعليمى الحقيقى للطلاب.



ووجَّه المحرصاوى، فى لقائه مع الدكتور أحمد سليم عميد طب الأزهر للبنين، والدكتور محمود صديق، والدكتور مجدى الدهشان وكيلا الكلية، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للدخول ضمن منظومة الامتحانات الإلكترونية الموحدة لقطاع الطب على مستوى الجمهورية؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الخريجين، مشيرًا إلى ضرورة تجهيز مركز للحاسب الآلى يكون مقرًا لعقد هذه الامتحانات لطلاب طب الأزهر للبنين بالقاهرة.



وشدد على أهمية الاستفادة من الجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر، من خلال التعاون الوثيق والتواصل الدائم مع الجهات المعنية؛ بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة.